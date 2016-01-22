lipa_tequila

Екатерина lipa_tequilalipa_tequila
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Журналист Автор Контент-менеджер SMM
Журналист
- В течение 2-ух лет являюсь редактором автомобильного портала Careta.info;
- Несколько месяцев писала для автомобильного портала Колеса.Ру;
- Имею публикации в печатных изданиях "Лучший Автовыбор" и "Заправка";
- Полгода преподавала журналистику в центре юношеского творчества.
Специалист по онлайн продвижениюЗанималась продвижением в соцсетях и блогах следующих проектов:
- салон красоты премиум-класса;
- открытие креативного пространства "с нуля";
- администрирование автомобильного паблика ВК;
- популяризация образовательных услуг.
Блогерlipa_tequila.lj.ru
- Имеется большой опыт работы с блогерами в качестве инструмента для продвижения;
- Подготовка и размещение платной рекламы в блогах и соцсетях.
Действие аккаунта приостановлено!