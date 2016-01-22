lipa_tequila

Екатерина lipa_tequila

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Журналист Автор Контент-менеджер SMM

Журналист

  • В течение 2-ух лет являюсь редактором автомобильного портала Careta.info;
  • Несколько месяцев писала для автомобильного портала Колеса.Ру;
  • Имею публикации в печатных изданиях "Лучший Автовыбор" и "Заправка";
  • Полгода преподавала журналистику в центре юношеского творчества.

Специалист по онлайн продвижению

Занималась продвижением в соцсетях и блогах следующих проектов:

  • салон красоты премиум-класса;
  • открытие креативного пространства "с нуля";
  • администрирование автомобильного паблика ВК;
  • популяризация образовательных услуг.

Блогер

lipa_tequila.lj.ru

  • Имеется большой опыт работы с блогерами в качестве инструмента для продвижения;
  • Подготовка и размещение платной рекламы в блогах и соцсетях.