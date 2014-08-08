lipantesovnickol

Липантесов Николай Константинович
Год рождения: 1983
Место проживания: г. Донецк
Телефон: тел. +38095 870 37 15
E-mail: [email protected]
Минимальный уровень заработной платы: 500$
Цель: получение должности программиста,
получение практики и опыта в программировании.
Образование:
2000 - 2005 – Донецкий Национальный Университет Управления, факультет "Менеджмент", специальность: «Менеджер внешнеэкономической деятельности»;
2013 - по настоящее время КА "ШАГ" г. Донецк, специальность "Программист",стационар;
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
Опыта работы программистом не имею.
Другие навыки:
профессиональный пользователь ПК
знание HTML, CSS, JavaScript, C, C++,C#,WinAPI,WinForm, XML
Личностные качества:
умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.