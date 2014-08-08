lipantesovnickol

lipaniko

Липантесов Николай Константинович

Год рождения: 1983

Место проживания: г. Донецк

Телефон: тел. +38095 870 37 15

E-mail: [email protected]

Минимальный уровень заработной платы : 500$

Цель : получение должности программиста,

получение практики и опыта в программировании.

Образование :

2000 - 2005 – Донецкий Национальный Университет Управления, факультет "Менеджмент", специальность: «Менеджер внешнеэкономической деятельности»;

2013 - по настоящее время КА "ШАГ" г. Донецк, специальность "Программист",стационар;

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

Опыта работы программистом не имею.

Другие навыки:

профессиональный пользователь ПК

знание HTML, CSS, JavaScript, C, C++,C#,WinAPI,WinForm, XML

Личностные качества:

умение качественно работать. Добросовестность в работе. Умение быстро освоить новый программный продукт, технологию. Обладание творческими способностями. Присутствие желания работать и зарабатывать.