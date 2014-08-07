Художественные,рекламные статьи,стихи,переводы (англ.,польский,белорусский)
Добрый день!
Меня зовут Анна, и я с удовольствием напишу для вас интересную статью художественного характера либо продающую статью рекламного.
Смело обращайтесь за написанием стихов (также художественных и рекламных).
Знание белорусского, польского и английского языков позволяет мне делать переводы с русского и на русский. Кроме того, есть успешный опыт перевода с итальянского на русский язык.
Имею успешный опыт работы (переводы, рерайтинг и копирайтинг) на биржах копирайтинга etxt.ru, fb.ru.
С удовольствием берусь за задачи любой сложности. Обращайтесь - буду рада помочь.
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