Здравствуйте!
Меня зовут Ирина.
Я специализируюсь по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ.
Меня заинтересовало Ваше предложение, готова выполнить настройку и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ(РСЯ).
Для этого проведу:
- подробный аудит Вашего сайта
- анализ конкурентов
- расчет стоимости бюджета РК
- настройку и проведение тестовой рекламной компании (2-3 дня)
- настройку целей в Яндекс Метрике
- оптимизацию рекламной компании в РСЯ
Контакты для связи:
тел. +79529205542;
почта: [email protected];
либо оставить сообщение на сайте.
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!