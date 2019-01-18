Здравствуйте!

Меня зовут Ирина.

Я специализируюсь по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ.

Меня заинтересовало Ваше предложение, готова выполнить настройку и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ(РСЯ).

Для этого проведу:

- подробный аудит Вашего сайта

- анализ конкурентов

- расчет стоимости бюджета РК

- настройку и проведение тестовой рекламной компании (2-3 дня)

- настройку целей в Яндекс Метрике

- оптимизацию рекламной компании в РСЯ

Контакты для связи:

тел. +79529205542;

почта: [email protected];

либо оставить сообщение на сайте.

Буду рада сотрудничеству!