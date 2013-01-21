Квалификация интернет-маркетинг.
Образование:
2000-2006гг. Ивановская государственная сельскохозяйственная академия.
Специальность: экономика и управление АПК
Квалификация: экономист.
Доп. образование: 2006 оператор ПЭВМ, 2008 тренинги по продажам, 2010 компьютерный дизайн, вебинары по интернет-маркетингу.
Опыт работы:
2006-2012гг. в должности менеджера с обязанностями: закупки, продажи, работа с сайтами (контент, сео),интернет-маркетинг.
Знание ПК:
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