Квалификация интернет-маркетинг.

Образование:

2000-2006гг. Ивановская государственная сельскохозяйственная академия.

Специальность: экономика и управление АПК

Квалификация: экономист.

Доп. образование: 2006 оператор ПЭВМ, 2008 тренинги по продажам, 2010 компьютерный дизайн, вебинары по интернет-маркетингу.

Опыт работы:

2006-2012гг. в должности менеджера с обязанностями: закупки, продажи, работа с сайтами (контент, сео),интернет-маркетинг.

Знание ПК:

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