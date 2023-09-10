liraSun

Лира liraSun

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Начинающий дизайнер интерьера

Начинающий дизайнер интерьера, в настоящее время специализируюсь на создании планировочных решений.

Создам продуманное планировочное решение Вашего жилого помещения!

К каждому заданию отношусь с очень большим вниманием и стараюсь сделать Ваше пространство по-настоящему удобным, функциональным и уютным.

В стоимость работы входит разработка 3х вариантов планировочных решений, правки 4 шт., итоговый вариант, план демонтажа стен, план монтажа, расстановка мебели Варианты предоставляются в формате PDF.

Нужно для заказа:

  1. Обмерный план помещения (план со всеми размерами, включая размеры оконных, дверных проемов, привязку всех коммуникаций и т. д.);

  2. План БТИ или план от застройщика;

  3. Фото объекта;

  4. Пожелания по составу помещений;

  5. Пожелания по составу мебели в каждом помещении.

Контакты: https://t.me/LiraSun

Чертежи и Схемы
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$10/час
от $150от 5 дней
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