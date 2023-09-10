Начинающий дизайнер интерьера

Начинающий дизайнер интерьера, в настоящее время специализируюсь на создании планировочных решений.

Создам продуманное планировочное решение Вашего жилого помещения!

К каждому заданию отношусь с очень большим вниманием и стараюсь сделать Ваше пространство по-настоящему удобным, функциональным и уютным.

В стоимость работы входит разработка 3х вариантов планировочных решений, правки 4 шт., итоговый вариант, план демонтажа стен, план монтажа, расстановка мебели Варианты предоставляются в формате PDF.

Нужно для заказа:

Обмерный план помещения (план со всеми размерами, включая размеры оконных, дверных проемов, привязку всех коммуникаций и т. д.); План БТИ или план от застройщика; Фото объекта; Пожелания по составу помещений; Пожелания по составу мебели в каждом помещении.

Контакты: https://t.me/LiraSun