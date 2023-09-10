Начинающий дизайнер интерьера, в настоящее время специализируюсь на создании планировочных решений.
Создам продуманное планировочное решение Вашего жилого помещения!
К каждому заданию отношусь с очень большим вниманием и стараюсь сделать Ваше пространство по-настоящему удобным, функциональным и уютным.
В стоимость работы входит разработка 3х вариантов планировочных решений, правки 4 шт., итоговый вариант, план демонтажа стен, план монтажа, расстановка мебели Варианты предоставляются в формате PDF.
Нужно для заказа:
Обмерный план помещения (план со всеми размерами, включая размеры оконных, дверных проемов, привязку всех коммуникаций и т. д.);
План БТИ или план от застройщика;
Фото объекта;
Пожелания по составу помещений;
Пожелания по составу мебели в каждом помещении.
Контакты: https://t.me/LiraSun