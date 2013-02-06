Цыбульский Кирилл Викторович
Дата и место рождения: 20 мая 1983
Возраст: 29 лет
Семейное положение: не женат
Телефон мобильный:+380999719483
E-mail: [email protected]
Образование:
2000 – 2006гг. Национальный Аэрокосмический Университет им. Н.Е. Жуковского (ХАИ): «Технология и ремонт авиационных двигателей» Специалист
Опыт работы:
2006 – инженер-конструктор: участие в разработках газоочистительных аппаратов.
2006-2007 – инженер-технолог ОАО «Мотор Сич»
2007-2013г. Инженер-конструктор ГП «Ивченко-Прогресс»
Знание языков
Русский – свободно; английский – словарь;
Навыки
Опытный пользователь: MS Office (Word, Power Point,), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera) и E-mail(Outlook Express), AutoCAD, Unigraphics, Solidworks, КОМПАС-3D.
Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, исполнительность.
Интересы и увлечения:
3-D моделирование, спорт, искусство.