Работаю в программах AutoCAD, КОМПАС-3D, Unigraphics, Solidworks.

Цыбульский Кирилл Викторович

Дата и место рождения: 20 мая 1983

Возраст: 29 лет

Семейное положение: не женат

Телефон мобильный:+380999719483

E-mail: [email protected]

Образование:

2000 – 2006гг. Национальный Аэрокосмический Университет им. Н.Е. Жуковского (ХАИ): «Технология и ремонт авиационных двигателей» Специалист

Опыт работы:

2006 – инженер-конструктор: участие в разработках газоочистительных аппаратов.

2006-2007 – инженер-технолог ОАО «Мотор Сич»

2007-2013г. Инженер-конструктор ГП «Ивченко-Прогресс»

Знание языков

Русский – свободно; английский – словарь;

Навыки

Опытный пользователь: MS Office (Word, Power Point,), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera) и E-mail(Outlook Express), AutoCAD, Unigraphics, Solidworks, КОМПАС-3D.

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, исполнительность.

Интересы и увлечения:

3-D моделирование, спорт, искусство.