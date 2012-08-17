lis-hr

Светлана Степанова lis-hr

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн корпоративного плаката

    Добрый день! необходимо создать дизайн корпоративного плаката. (ценности компании, миссии, лого, дата создания и тд) все это в нашем корп. стиле и с картинками (их нужно найти) Спасибо. жду отзывов.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад