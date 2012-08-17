Добрый день, необходимо создать корпоративный журнал компании. большая часть инфо и фото есть. некоторые тексты нужно редактировать. примерно 25 листов. Спасибо. жду отзывов.
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Закрыт
11 лет назад
Добрый день, необходимо создать корпоративный журнал компании. большая часть инфо и фото есть. некоторые тексты нужно редактировать. примерно 25 листов. Спасибо. жду отзывов.
Добрый день! необходимо создать дизайн корпоративного плаката. (ценности компании, миссии, лого, дата создания и тд) все это в нашем корп. стиле и с картинками (их нужно найти) Спасибо. жду отзывов.