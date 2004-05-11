Редактор. Корректор. Дизайн. Создание баннеров и презентаций. Продвинутый пользователь пакета Microsoft. Владею русским языком в совершенстве. Есть опыт работы редактором в большой команде. Умею делать красивые презентации, баннеры, визитки, макеты сайтов. Отлично владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Есть опыт работы в государственной организации, специализирующейся на архитектуре и строительстве. Есть среднее специальное образование по специальности "Программное обеспечение информационных технологий". Оператор ЭВМ 6-ого разряда. IllustratorPhotoshop

Я против войны в Украине !