lis4

Олеся lis4

 
19 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Редактор. Корректор. Дизайн. Создание баннеров и презентаций.

Продвинутый пользователь пакета Microsoft. Владею русским языком в совершенстве.

Есть опыт работы редактором в большой команде.

Умею делать красивые презентации, баннеры, визитки, макеты сайтов. Отлично владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Есть опыт работы в государственной организации, специализирующейся на архитектуре и строительстве.

Есть среднее специальное образование по специальности "Программное обеспечение информационных технологий". Оператор ЭВМ 6-ого разряда.

IllustratorPhotoshop