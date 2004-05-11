Редактор. Корректор. Дизайн. Создание баннеров и презентаций.
Продвинутый пользователь пакета Microsoft. Владею русским языком в совершенстве.
Есть опыт работы редактором в большой команде.
Умею делать красивые презентации, баннеры, визитки, макеты сайтов. Отлично владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Есть опыт работы в государственной организации, специализирующейся на архитектуре и строительстве.
Есть среднее специальное образование по специальности "Программное обеспечение информационных технологий". Оператор ЭВМ 6-ого разряда.
Я против войны в Украине!