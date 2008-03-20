lisa-loup

Владимировна Ирина lisa-loup

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Графический дизайнер, обработка фотографий любой сложности. Фотограф

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, ArchiCad, частично: Dreamweawer 8, Front page, Macromedia Flash 8

Портфолио
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