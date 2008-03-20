Графический дизайнер, обработка фотографий любой сложности. Фотограф
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, ArchiCad, частично: Dreamweawer 8, Front page, Macromedia Flash 8
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Портфолио
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- Ветка238 просмотров
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