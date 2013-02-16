lisa-voronova

Направления моей деятельности:
1. Наполнение любых сайтов, интернет-магазинов контентом, готовыми статьями и различной информацией.
Работаю с различными группами товаров - бытовая техника, мужская и женская одежда, детские товары (игрушки, одежда), парфюмерия, косметика, различный инструмент, недвижимость и прочее.
2. Написание отзывов, комментариев, описаний товаров для различных интернет-магазинов, сайтов.
3. Размещение объявлений.
С удовольствием берусь за любую работу, так как всегда интересно и полезно приобрести новый опыт и знания.
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel.
Языки –русский , английский (удовлетворительно).
Оплата - Webmoney