lisa_vvv_scheckk

Елизавета Шекк lisa_vvv_scheckk

 
36 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Уверенный пользователь ПК, работа в программах: Corel Draw, Corel Painter, Photoshop.

быстро и легко обучаема.

Photoshop
Портфолио
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