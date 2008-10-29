Елизавета Шекк lisa_vvv_scheckklisa_vvv_scheckk
36 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Уверенный пользователь ПК, работа в программах: Corel Draw, Corel Painter, Photoshop.
быстро и легко обучаема.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Xx148 просмотров
- Zz142 просмотра
- Правое крыло WV Golf143 просмотра
- Левое крыло WVGolf127 просмотров
- Без названия159 просмотров
- Вариант108 просмотров
- Бутик одежды126 просмотров
- ///153 просмотра
- Bonny141 просмотр
- Фокси (карикатура)167 просмотров
- Меч168 просмотров
- Метал144 просмотра