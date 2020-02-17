Образование
Переводчик-филолог (Крымский Федеральный Университет им.
Вернадского. Кафедра иностранной филологии и методики преподавания. Факультет зарубежной филологии
иностранных языков:английского,немецкого.)
Предоставляемые услуги
Написание текстов любого объема, рерайтинг, копирайтинг, перевод с английского, художественный
перевод, выполнение работы в сжатые сроки.
Иностранные языки
Продвинутый уровень английского, украинского. Начальный уровень немецкого.
Опыт работы
Написание отзывов , рерайтинг и копирайтинг статей на общую тематику. Работа
преподавателем английского в школе.
Профессиональные навыки
Высокая скорость печати, литературные переводы, переводы на общую тематику ,уверенный
пользователь ПК, копирайт,рерайт.
Личные качества
Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.
Контактная информация
e-mail: [email protected]
skype:lizoch3
viber:+79780229766
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