lisaaaaa

Елизавета Рева lisaaaaa

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Резюме

Образование 

Переводчик-филолог (Крымский  Федеральный Университет им.

Вернадского. Кафедра иностранной филологии и методики преподавания. Факультет зарубежной филологии

иностранных языков:английского,немецкого.) 

Предоставляемые услуги 

Написание текстов любого объема, рерайтинг, копирайтинг, перевод с английского, художественный

перевод, выполнение работы в сжатые сроки. 

Иностранные языки 

Продвинутый уровень английского, украинского. Начальный уровень немецкого. 

Опыт работы 

Написание отзывов , рерайтинг и копирайтинг статей на общую тематику. Работа

преподавателем английского в школе. 

Профессиональные навыки 

Высокая скорость печати, литературные переводы, переводы на общую тематику ,уверенный

пользователь ПК, копирайт,рерайт. 

Личные качества 

Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований. 

Контактная информация 

e-mail: [email protected] 

skype:lizoch3

viber:+79780229766 