lisaalisa22

Перевод текстов, копирайтинг на русском/английском
Образование
Специалист : Дальневосточный Федеральный Университет, Институт иностранных языков,"Теория и методика преподавания языков и культур"
Курсы повышения квалификации "TEFL"
Опыт работы:
Emirates
Дубай
Стюардесса
Обеспечение безопасности и сервиса, коммуникации с пассажирами.
Weekech
Марракеш
Менеджер по туризму, копирайтер, переводчик
Перевод контента на английский, русский, испанский языки
Коммуникация с клиентами и планирование туров.
Huijia Secondary School
Преподаватель английского языка
Создание учебного плана, проведение уроков английского языка.