lisaalisa22

Алиса Барскова lisaalisa22

 
30 летОАЭ/Дубай
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевод текстов, копирайтинг на русском/английском

Образование

Специалист :  Дальневосточный Федеральный Университет, Институт иностранных языков,"Теория и методика преподавания языков и культур"

Курсы повышения квалификации "TEFL"

Опыт работы:

Emirates

Дубай

Стюардесса

Обеспечение безопасности и сервиса, коммуникации с пассажирами.

Weekech

Марракеш

Менеджер по туризму, копирайтер, переводчик

Перевод контента на английский, русский, испанский языки

Коммуникация с клиентами и планирование туров.

Huijia Secondary School

Преподаватель английского языка

Создание учебного плана, проведение уроков английского языка.

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