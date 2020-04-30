lisagud_visual

Визуал-менеджер инстаграм

Визуал-менеджер в Instagram.

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Я хочу предложить Вам визуальное сопровождение аккаунта. С меня:

- подробная стратегия оформления аккаунта. Опираясь на ЦА и философию вашего бизнеса.

- редактура и проработка Ваших снимков.

А так же:

-консультирую по визуалу

-оформление хайлайтов(вечных сторис)

-обработка фото

-монтаж видео

-создание игр для сторис

-создание контент плана сторис

Соглашаясь на сотрудничество мной. Вы получаете универсальный и продающий фото-контент на 30 дней вперед. 珞

Если вам интересно могу прислать Вам свои работы.

Буду рада долгосрочному сотрудничеству с Вами. Благодарю за обратную связь.