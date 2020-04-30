lisagud_visual

Визуал-менеджер инстаграм
Визуал-менеджер в Instagram.
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Я хочу предложить Вам визуальное сопровождение аккаунта. С меня:
- подробная стратегия оформления аккаунта. Опираясь на ЦА и философию вашего бизнеса.
- редактура и проработка Ваших снимков.
А так же:
-консультирую по визуалу
-оформление хайлайтов(вечных сторис)
-обработка фото
-монтаж видео
-создание игр для сторис
-создание контент плана сторис
Соглашаясь на сотрудничество мной. Вы получаете универсальный и продающий фото-контент на 30 дней вперед. 珞
Если вам интересно могу прислать Вам свои работы.
Буду рада долгосрочному сотрудничеству с Вами. Благодарю за обратную связь.
Действие аккаунта приостановлено!