Диктор, актер озвучки на YouTube (дубляж, закадр)

Вокалистка, ведущая мероприятий, Запоріжжя (Развлекательные мероприятия)Проведение развлекательных мероприятий (свадьбы, корпоративы, выпускные и т.д.)

Подготовка конкурсной программы и сценария ведения

Живой сопроводительный вокал, подбор дискографии для зажигательного и медленного танца

P.S. Имею профессиональный вокал и правильно поставленный дикторский голос. В данный момент открыта для предложений по озвучке видеороликов и аудиоматериалов на удаленной основе с полной и частичной занятостью.

Подробнее ознакомиться с моим голосом и демозаписями вы можете по ссылке ниже 

https://bit.ly/3dbs5BJ

Есть профессиональное оборудование для качественной аудиозаписи.

Мой инстаграм для связи https://www.instagram.com/lisaklyuyko/