Клюйко Елена lisaklyuykolisaklyuyko
62 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Диктор, актер озвучки на YouTube (дубляж, закадр)
Вокалистка, ведущая мероприятий, Запоріжжя (Развлекательные мероприятия)Проведение развлекательных мероприятий (свадьбы, корпоративы, выпускные и т.д.)
Подготовка конкурсной программы и сценария ведения
Живой сопроводительный вокал, подбор дискографии для зажигательного и медленного танца
P.S. Имею профессиональный вокал и правильно поставленный дикторский голос. В данный момент открыта для предложений по озвучке видеороликов и аудиоматериалов на удаленной основе с полной и частичной занятостью.
Подробнее ознакомиться с моим голосом и демозаписями вы можете по ссылке ниже
Есть профессиональное оборудование для качественной аудиозаписи.
Мой инстаграм для связи https://www.instagram.com/lisaklyuyko/