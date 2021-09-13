lisalisitsina_

Артист/танцор/акробат/балерина

Елизавета Лисицина - танцорНевероятные номера в воздухе и на пуантах украсят ваш праздник!Танцы, от которых мурашки по коже!- 1 место в 6 открытом Кубке города Екатеринбурга по воздушно-спортивному эквилибру «Шаг вперёд-2019» г. Екатеринбург- лауреат 1 степени Всероссийского телевизионного проекта-конкурса талантов «Я супер звезда!» 2019 (номинация: хореография) г. Екатеринбург- 2 место в 8 ежегодном Всероссийском турнире по воздушно-силовой акробатике «RAPA» 2019 г. Пермь- 1 место в чемпионате по ВСЭ «Шаг вперëд-7» 2020 г. Екатеринбург- 1 место в открытом конкурсе искусств по pole dance и воздушной гимнастики «NO GRAVITY ART - 2020» г. ЕкатеринбургВ 2019 году играла главную роль Маши в «Щелкунчик» в Екатеринбургском театре оперы и балетаБолее 6 лет занимаюсь воздушной акробатикой12 лет занимаюсь танцами