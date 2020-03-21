lisaliskin

Web & Graphic Designer

Имею успешный опыт работы дизайнером более 2 лет. Занималась разработкой креативных концепций и последующей их реализацией, дизайном и версткой лендингов, разработкой рекламных и POS-материалов, логотипов, фирменных стилей, оформлением соц сетей, созданием иконок, иллюстраций для сайтов, созданием презентаций и тд. Работаю на MacOS, знаю все необходимые программы для графического и веб дизайна (Adobe Ps, Ai, Lr, Figma, Sketch, и тд) знаю горячие клавиши, что ускоряет работу.

Знаю английский язык.

Ссылка на портфолио: https://yadi.sk/d/fWKCdpYGmAym8A