фотограф, ретушёр

Привет! Я Лиза и у меня имеется 7-летний стаж в фотографии, а также на протяжении 3-х лет ретуширую портреты. Умею естественно убрать все недостатки кожи, сохраняя текстуру. Принимаю фотографии высокого качества и максимум 10 штук за заказ. За фото беру 8€, обработка может включать цветокоррекцию и ретушь лиц различной техникой. Стараюсь делать свою работу максимально качественно, поэтому на это уходит достаточно времени. В среднем заказ подготавливаю за 5-7 дней.

Также владею финским языком. Умею переводить документы.