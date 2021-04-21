фотограф, ретушёр
Привет! Я Лиза и у меня имеется 7-летний стаж в фотографии, а также на протяжении 3-х лет ретуширую портреты. Умею естественно убрать все недостатки кожи, сохраняя текстуру. Принимаю фотографии высокого качества и максимум 10 штук за заказ. За фото беру 8€, обработка может включать цветокоррекцию и ретушь лиц различной техникой. Стараюсь делать свою работу максимально качественно, поэтому на это уходит достаточно времени. В среднем заказ подготавливаю за 5-7 дней.
Также владею финским языком. Умею переводить документы.
Портфолио
- До/после52 просмотра
- До/после35 просмотров
- Мной сделанный кадр, цветокоррекция, ретушь42 просмотра
- Мной сделанный кадр, цветокоррекция, ретушь45 просмотров
- Мной сделанный кадр, цветокоррекция, ретушь37 просмотров
- Мной сделанный кадр, цветокоррекция, ретушь34 просмотра
Обработка фотографий
нет отзывов
$8/час
от $5от 3 дней
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