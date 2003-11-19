Шостачук Елизавета Владимировна, 18 лет, место проживания г. Минск.
На данный момент я нахожусь в поисках постоянной работы.
На протяжении 3 лет, я увлекалась анимацией как хобби. За этот год решила выйти на новый уровень и начала продвигать себя в этой сфере. Учитывала свои ошибки и исправляла их, продолжала изучать принцип работы анимации, экспериментировала и создавала 2D анимации, консультировалась с опытными людьми, принимала и усваивала критику, осваиваю программу Spine. Я готова посвятить неопределенное количество времени на повышение навыков в данной сфере, чтобы в дальнейшем показывать лучший результат.
Опыт работы.
Год работала в театре, занимала должность администратора и актера.
В мои обязанности входило: подготовка кабинетов к репетиции и занятиям, работа с текстом, объявление спектаклей на зрительскую аудиторию, подготовка к началу спектакля и открытие, участие в спектаклях в качестве актера, создание афиш для спектаклей, привлечение новой аудитории.
Положительные качества:
• Пунктуальность
• Инициативность
• Выполнение и сдача работ в определенный срок
• Стрессоустойчивость
• Работа на большую аудиторию
• Творческое мышление
• Стремление к повышению качеств работы
• Общительность
• Трезво оцениваю критику
Отрицательные качества:
• Импульсивность
• Рассеянность
Моё портфолио: https://www.behance.net/cd49f97a
Мои контакты: +375336675025
Портфолио
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