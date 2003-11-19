Предоставление услуг 2d анимации

Шостачук Елизавета Владимировна, 18 лет, место проживания г. Минск.

На данный момент я нахожусь в поисках постоянной работы.

На протяжении 3 лет, я увлекалась анимацией как хобби. За этот год решила выйти на новый уровень и начала продвигать себя в этой сфере. Учитывала свои ошибки и исправляла их, продолжала изучать принцип работы анимации, экспериментировала и создавала 2D анимации, консультировалась с опытными людьми, принимала и усваивала критику, осваиваю программу Spine. Я готова посвятить неопределенное количество времени на повышение навыков в данной сфере, чтобы в дальнейшем показывать лучший результат.

Опыт работы.

Год работала в театре, занимала должность администратора и актера.

В мои обязанности входило: подготовка кабинетов к репетиции и занятиям, работа с текстом, объявление спектаклей на зрительскую аудиторию, подготовка к началу спектакля и открытие, участие в спектаклях в качестве актера, создание афиш для спектаклей, привлечение новой аудитории.

Положительные качества:

• Пунктуальность

• Инициативность

• Выполнение и сдача работ в определенный срок

• Стрессоустойчивость

• Работа на большую аудиторию

• Творческое мышление

• Стремление к повышению качеств работы

• Общительность

• Трезво оцениваю критику

Отрицательные качества:

• Импульсивность

• Рассеянность

Моё портфолио: https://www.behance.net/cd49f97a

Мои контакты: +375336675025