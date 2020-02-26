https://www.behance.net/llisaroman1b44 - портфолио.
https://www.instagram.com/bakkuushan/
Окончила факультет принттехнологий и медиакоммуникаций (редактура и дизайн).
Мое образование предполагает повышенную грамотность, отлично нахожу любые даже семантические ошибки и подбираю эквивалентные фразы. Имею подготовку по теории цвета и знаю правила допечатной подготовки. Не использую Comic sans и другие запретные приемы дизайнера. Обладаю природным вкусом и развитой интуицией, чувствую композицию. Могу в рисование и эксперименты. Люблю проявлять инициативу, но в общем, если оно и не надо, то могу не проявлять. Аргументированно могу пояснить за дизайн.
На данный момент работаю преподавателем в академии креативных технологий "IT Princess" , что подразумевает введение студентов в курс графического дизайна, объяснение фундаментальных основ (композиция, типографика, работа с цветом, создание фирменного стиля, освоение программ Photoshop и CorelDraw) и закрепление материала. Также работаю над созданием продукции для компании (плакаты, сертификаты, листовки и т. п.) За время работы на добровольной основе создала учебник по графическому дизайну для облегчения усвоения материала детьми.
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