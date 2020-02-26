lisavetaromanova

Лизавета Романова lisavetaromanova

 
25 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

﻿https://www.behance.net/llisaroman1b44 - портфолио.

https://www.instagram.com/bakkuushan/

Окончила факультет принттехнологий и медиакоммуникаций (редактура и дизайн).

Мое образование предполагает повышенную грамотность, отлично нахожу любые даже семантические ошибки и подбираю эквивалентные фразы. Имею подготовку по теории цвета и знаю правила допечатной подготовки. Не использую Comic sans и другие запретные приемы дизайнера. Обладаю природным вкусом и развитой интуицией, чувствую композицию. Могу в рисование и эксперименты. Люблю проявлять инициативу, но в общем, если оно и не надо, то могу не проявлять. Аргументированно могу пояснить за дизайн. 

На данный момент работаю преподавателем в академии креативных технологий "IT Princess" , что подразумевает введение студентов в курс графического дизайна, объяснение фундаментальных основ (композиция, типографика, работа с цветом, создание фирменного стиля, освоение программ Photoshop и CorelDraw) и закрепление материала. Также работаю над созданием продукции для компании (плакаты, сертификаты, листовки и т. п.) За время работы на добровольной основе создала учебник по графическому дизайну для облегчения усвоения материала детьми.

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Alex76
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Отрисовать в векторе растровую картинку.
В процессе взаимоотношений с этим специалистом, впервые столкнулся с такой ситуацией: Лизавета взялась за выполнение заявки по описанному заданию. Начала выполнять. В процессе выяснения нюансов, поинтересовалась с какой целью я хочу получить то, что заказал. А узнав, объяснила мне, что она то может сделать требуемое, причём в наивысшем качестве, но я не смогу использовать это в дальнейшем в предполагаемом мною качестве. В итоге у меня просто не стало мотивации просить её выполнить для меня определённую работу. Я не получил тот продукт, что планировал получить, но финансово это никак не отразилось. Думаю, что в большинстве возможных случаев сотрудничества с другими фрилансерами, я бы получил свой заказ в идеальном качестве и в оговорённые сроки. Естественно, оплатил бы работу человека, но результатом его труда вряд ли смог бы воспользоваться. Такая вот история. Не получил, что ожидал, но получил новый для себя опыт, немного новых знаний и познакомился с человеком, обладающим редкими личностными качествами (не считая профессионализма довольно высокого уровня).
Очень жаль, что не могу приложить скриншоты диалога. Заказчик не умеет формулировать мысли, не ориентируется на профессионализм заказчика. Гнет свою линию прикрываясь якобы знаниями. Заказ по факту был выполнен, но все время следовали правки, не оговоренные ранее. Я отправила готовый файл, объяснила, как его печатать, но отказалась вносить очередные правки, так как заказ растянулся на три дня из-за "уникального видения" заказчика. Цена вопроса в 2 доллара не стоит таких усилий. Оплаты не было.
Ответный отзыв
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