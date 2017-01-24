lishtabaa1992

Роботы, которые выполнял: расчет прочности основания, подбор типа фундамента и расчет, проверка несущей способности каменных конструкций, подбор перемычек, оформление кладочных планов, разработка разверток вентиляционных каналов, расчет монолитных плит перекрытия и ЖБ балок, оформление чертежей армирования конструкций, составление спецификаций на арматуру и ведомостей расхода материалов; проектирование и расчет деревянных конструкций скатных кровель. Расчет и проектирование ферм типа "Молодечно".