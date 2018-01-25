Веб UX/UI дизайнер, Киев
Приветствую! Меня зовут Елена и я веб-дизайнер.
Могу нарисовать для вас дизайн сайта или лендинга. По итогу вышлю вам файл в psd-формате, готовый к верстке. Работаю в команде с верстальщиками, которые могут сверстать любой макет, добавить анимацию и сделать адаптивный дизайн.
Количество правок не ограничено, работаю пока вы не будете довольны
Напишите мне на почту или в Telegram и мы договоримся о сотрудничестве
Хорошего вам дня и надежных исполнителей!
Почта: [email protected]
Телефон/Telegram: +38 (063) 448-14-34
Портфолио
- Лендинг для компании, которая делает ремонт141 просмотр
- Лендинг для юридической компании109 просмотров
- Лендинг для 1С137 просмотров