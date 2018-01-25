Веб UX/UI дизайнер, Киев

Приветствую!  Меня зовут Елена и я веб-дизайнер.

Могу нарисовать для вас дизайн сайта или лендинга. По итогу вышлю вам файл в psd-формате, готовый к верстке. Работаю в команде с верстальщиками, которые могут сверстать любой макет, добавить анимацию и сделать адаптивный дизайн.

Количество правок не ограничено, работаю пока вы не будете довольны 

Напишите мне на почту или в Telegram и мы договоримся о сотрудничестве 

Хорошего вам дня и надежных исполнителей!

Почта: [email protected]

Телефон/Telegram: +38 (063) 448-14-34