lisic

Гость lisic

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модератор сайтов / контент-менеджер

    $300

    В агентство по организации праздников и туризму требуется контент-менеджер для выполнения следующей работы: наполнение и редактирование содержимого сайтов, поиск информации в интернет, редактирование и отслеживание прайсов и т. д. Дружный коллектив, оформление по ТК, офис в ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модератор сайтов / контент-менеджер

    $300

    В агентство по организации праздников и туризму требуется контент-менеджер для выполнения следующей работы: наполнение и редактирование содержимого сайтов, поиск информации в интернет, редактирование и отслеживание прайсов и т. д. Дружный коллектив, оформление по ТК, офис в ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется модератор / контент-менеджер

    $200

    В концертно-туристическое агентство требуется контент-менеджер для выполнения следующей работы: наполнение сайта, поиск информации в интернет, перевод текстов для сайта, редактирование и отслеживание прайсов и т. д. Знание ПК. Ворд, Эксель, интернет, почтовые программы, английский язык (перевод ...

    Тексты для сайта
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад