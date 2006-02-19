В агентство по организации праздников и туризму требуется контент-менеджер для выполнения следующей работы: наполнение и редактирование содержимого сайтов, поиск информации в интернет, редактирование и отслеживание прайсов и т. д. Дружный коллектив, оформление по ТК, офис в ...