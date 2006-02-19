В агентство по организации праздников и туризму требуется контент-менеджер для выполнения следующей работы: наполнение и редактирование содержимого сайтов, поиск информации в интернет, редактирование и отслеживание прайсов и т. д. Дружный коллектив, оформление по ТК, офис в ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $300Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
В агентство по организации праздников и туризму требуется контент-менеджер для выполнения следующей работы: наполнение и редактирование содержимого сайтов, поиск информации в интернет, редактирование и отслеживание прайсов и т. д. Дружный коллектив, оформление по ТК, офис в ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
В концертно-туристическое агентство требуется контент-менеджер для выполнения следующей работы: наполнение сайта, поиск информации в интернет, перевод текстов для сайта, редактирование и отслеживание прайсов и т. д. Знание ПК. Ворд, Эксель, интернет, почтовые программы, английский язык (перевод ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт18 лет назад