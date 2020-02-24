Предлагаю услуги опытного контент-менеджера и копирайтера

Здравствуйте! Предлагаю услуги опытного контент-менеджера для групп и публичных страниц ВКонтакте, блогов, сайтов и других проектов. Интересуюсь саморазвитием, психологией, здоровьем, кулинарией, путешествиями, творчеством и красотой во всех её его проявлениях.

Открыта и для других интересных проектов.

Опыт работы в социальных сетях 3 года.

1. Освещала события кругосветного путешествия (2012-2013 годы) знаменитого четырёхмачтового барка «Седов» от национального фотобанка ГеоФото:

- https://vk.com/geophotoarchive

- http://geophotoarchive.livejournal.com/

- https://www.facebook.com/geophoto.ru

- https://plus.google.com/u/0/b/100148754876762890425/100148754876762890425/posts

- https://twitter.com/GeoPhotoArchive

2. В 2013 году работала над несколькими проектами для компании Ай-маркетинг, в частности разработка контента и участие в проектировании сайта http://perstra.ru/

3. С 2013 года являюсь владельцем и единственным автором сайта - http://lisimnik.ru/ для которого готовлю материалы и занимаюсь продвижением (копирайт, SЕО, SMО).

4. 2013-2014 администратор рекламной группы 7 000 подп. (https://vk.com/club28296650)

5. администратор бизнес-группы 2 000 подп. (https://vk.com/club34810660)

6. 2014 год – администратор паблик «Красивые места» более 13 000 подп. (https://vk.com/public40072832)

7. 2014 год – администратор кулинарной группы 4 000 подп. (https://vk.com/clubjackdemar)

8. Личный проект для саморазвития и души (https://vk.com/lisimnik) – более 21 000 участников (численность постоянно растет)

9. Еще одна своя группа любителей животных (https://vk.com/club.lis.zverki)

10. И несколько других не долгосрочных проектов в vk.com

Мои статьи:

http://eat-train-love.ru/zaryad-bodrostyu-na-celyj-den/

http://niks-torg.ru/st28.php

http://niks-torg.ru/st27.php

http://lisimnik.ru/2013/11/volshebnaya-krasota-novogo-goda/

http://lisimnik.ru/2013/02/pochemu-lisa-xitraya/

http://lisimnik.ru/2014/03/krasivye-cvety-na-8-marta/

http://perstra.ru/p/12

http://perstra.ru/p/14

http://perstra.ru/p/13

Написание статей от 200р./1000 знаков без пробелов.

Что я умею:

1. Написание уникальных текстов.

2. Наполнение сайтов, блогов контентом.

3. Поисковая оптимизация и продвижение

4. Создание и развитие групп.

5. Администрирование групп и публичных страниц vk.com .

6. Проведение конкурсов.

7. Знакома с базовой психологией человека

8. Копирайт/рерайт (работаю копирайтером более 2 лет)

9. Создание интересных тематических опросов (примеры:

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_9222

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8990,

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8627,

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8490,

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8439,

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8308,

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8028,

https://vk.com/mieotermometr?w=wall-59580168_75/all,

https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8627

https://vk.com/clubjackdemar?w=wall-37981029_3845/all

https://vk.com/clubjackdemar?w=wall-37981029_3630/all[

Профессиональные навыки:

1. Опытный пользователь компьютера (интернет, офисные приложения, графические/видео редакторы на базовом уровне).

2. Основы HTML на уровне правки.

3. Навыки работы с SEO, SMM.

4. Подбор, подготовка и редактирование материалов разной тематики.

5. Основным моим полем деятельности является: копирайт, рерайт, интернет-реклама, администрирование групп/пабликов vk.com, продвижение в соц-сетях, наполнение сайтов контентом.

6. Пунктуальна в выполнении своих обязательств.

7. Увлечена своей работой. С удовольствием работаю с разнообразной информацией.

Вы можете написать мне сообщение на e-mail адрес [email protected]