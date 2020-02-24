Валентина Танцюра lisimniklisimnik
Здравствуйте! Предлагаю услуги опытного контент-менеджера для групп и публичных страниц ВКонтакте, блогов, сайтов и других проектов. Интересуюсь саморазвитием, психологией, здоровьем, кулинарией, путешествиями, творчеством и красотой во всех её его проявлениях.
Открыта и для других интересных проектов.
Опыт работы в социальных сетях 3 года.
1. Освещала события кругосветного путешествия (2012-2013 годы) знаменитого четырёхмачтового барка «Седов» от национального фотобанка ГеоФото:
- https://vk.com/geophotoarchive
- http://geophotoarchive.livejournal.com/
- https://www.facebook.com/geophoto.ru
- https://plus.google.com/u/0/b/100148754876762890425/100148754876762890425/posts
- https://twitter.com/GeoPhotoArchive
2. В 2013 году работала над несколькими проектами для компании Ай-маркетинг, в частности разработка контента и участие в проектировании сайта http://perstra.ru/
3. С 2013 года являюсь владельцем и единственным автором сайта - http://lisimnik.ru/ для которого готовлю материалы и занимаюсь продвижением (копирайт, SЕО, SMО).
4. 2013-2014 администратор рекламной группы 7 000 подп. (https://vk.com/club28296650)
5. администратор бизнес-группы 2 000 подп. (https://vk.com/club34810660)
6. 2014 год – администратор паблик «Красивые места» более 13 000 подп. (https://vk.com/public40072832)
7. 2014 год – администратор кулинарной группы 4 000 подп. (https://vk.com/clubjackdemar)
8. Личный проект для саморазвития и души (https://vk.com/lisimnik) – более 21 000 участников (численность постоянно растет)
9. Еще одна своя группа любителей животных (https://vk.com/club.lis.zverki)
10. И несколько других не долгосрочных проектов в vk.com
Мои статьи:
http://eat-train-love.ru/zaryad-bodrostyu-na-celyj-den/
http://lisimnik.ru/2013/11/volshebnaya-krasota-novogo-goda/
http://lisimnik.ru/2013/02/pochemu-lisa-xitraya/
http://lisimnik.ru/2014/03/krasivye-cvety-na-8-marta/
Написание статей от 200р./1000 знаков без пробелов.
Что я умею:
1. Написание уникальных текстов.
2. Наполнение сайтов, блогов контентом.
3. Поисковая оптимизация и продвижение
4. Создание и развитие групп.
5. Администрирование групп и публичных страниц vk.com .
6. Проведение конкурсов.
7. Знакома с базовой психологией человека
8. Копирайт/рерайт (работаю копирайтером более 2 лет)
9. Создание интересных тематических опросов (примеры:
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_9222
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8990,
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8627,
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8490,
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8439,
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8308,
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8028,
https://vk.com/mieotermometr?w=wall-59580168_75/all,
https://vk.com/lisimnik?w=wall-44881229_8627
https://vk.com/clubjackdemar?w=wall-37981029_3845/all
https://vk.com/clubjackdemar?w=wall-37981029_3630/all[
Профессиональные навыки:
1. Опытный пользователь компьютера (интернет, офисные приложения, графические/видео редакторы на базовом уровне).
2. Основы HTML на уровне правки.
3. Навыки работы с SEO, SMM.
4. Подбор, подготовка и редактирование материалов разной тематики.
5. Основным моим полем деятельности является: копирайт, рерайт, интернет-реклама, администрирование групп/пабликов vk.com, продвижение в соц-сетях, наполнение сайтов контентом.
6. Пунктуальна в выполнении своих обязательств.
7. Увлечена своей работой. С удовольствием работаю с разнообразной информацией.
Вы можете написать мне сообщение на e-mail адрес [email protected]
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