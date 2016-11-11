.Net программист, верстальщик
Я - прикладной программист, и в основном пишу на C#. Работаю с .NET, Silverlight, WPF.
Помимо программирования занимаюсь дизайном, а так же версткой сайтов.
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Портфолио
- Лингвопроцессорный комплекс обучения РКИ117 просмотров
- Комитет по лицензированию106 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 5 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
от $40
от 7 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $60
от 14 дней
нет рейтинга