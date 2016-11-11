lisininsv

Сергей lisininsv

 
34 годаРоссия/Томск
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
.Net программист, верстальщик

Я - прикладной программист, и в основном пишу на C#. Работаю с .NET, Silverlight, WPF.

Помимо программирования занимаюсь дизайном, а так же версткой сайтов.

Верстка сайта
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $40
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $60
от 14 дней
нет рейтинга