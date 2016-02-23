Переводчик иностранных языков.
предоставляю услуги по письменному переводу с\на английский, французский, немецкий языки.
в профессии три года. диплом специалиста по направлению Лингвистика (РУДН), в настоящий момент - магистр первого курса МГИМО по направлению Синхронный перевод для международных организаций.
различные тематики - юриспруденция, менеджмент, экономика, маркетинг, спорт, медицина.
также выполняю сверку\вычитку текстов, иные обязанности копирайтера.
кейсы выполняются качественно и точно в срок.
расценки договорные.
для связи - указанный телефон - telegram\watsapp ; либо по почте - [email protected]
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