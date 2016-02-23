lisowets

Евгения lisowets

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик иностранных языков.

предоставляю услуги по письменному переводу с\на английский, французский, немецкий языки.

в профессии три года. диплом специалиста по направлению Лингвистика (РУДН), в настоящий момент - магистр первого курса МГИМО по направлению Синхронный перевод для международных организаций.

различные тематики - юриспруденция,  менеджмент,  экономика,  маркетинг,  спорт, медицина.

также выполняю сверку\вычитку текстов, иные обязанности копирайтера.

кейсы выполняются качественно и точно в срок.

расценки договорные. 

для связи - указанный телефон - telegram\watsapp ;  либо по почте - [email protected]