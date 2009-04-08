lisschen

Елизаветта lisschen

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент для сайтов. Постинг. Написание статей, новостей (копирайтинг, рерайт).

Образование:

Новосибирский Государственный Университет. Оконченное высшее.

Филолог со знанием немецкого языка

Опыт работы копирайтером:

2004 – внештатный журналист

Профильное направление - реклама, PR.

Написание текстов, продающих, рекламых, информационных. Предпочтения по тематике - мода, красота, здоровье, дом, семья, строительство, ремонт, путешествия, туризм, праздники, психология, реклама.

Опыт работы:

2010-н/в - Агентство коммуникаций "Банзай". Менеджер проектов

2008 - АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО). Филиал в Новосибирске. Специалист по маркетингу

2006-2008 – Федеральная Система "Город" (ГК Центр Финансовых Технологий). Бренд-менеджер.

2005-2006 – ОАО "Сибакадембанк". Специалист отдела рекламы и PR.

2004-2005 – Парк культуры и отдыха "Центральный". PR-менеджер.

Отзывы заказчиков

kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)
$36
10 баллов
11 лет назад
Cоставление ТЗ для копирайтеров
Спасибо Елизавете за сотрудничество. Практически всегда на связи. Отзывчива и легко обучаема. Буду сотрудничать с ней и дальше.
Как заказчик Антон адекватен и всегда отвечает на какие-то непонятые вопросы, дает время разобраться. Бывали некоторые разногласия в вопросах по выполнению проекта, но в итоге найдет был компромисс. Оплачивает работу в срок. О всех непредвиденных обстоятельствах предупреждает заранее (будь то отсутствие на связи какое-то время или отсрочка оплаты).
Ответный отзыв
grin-baks
Павел 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Переименовать товары для сайта
Елизавета выполнила задание с точным соблюдением сроков и тех задание. Спасибо.
Павел очень приятный заказчик. Задание выслал подробное, ответил на все вопросы оперативно. Принял работу быстро и все в срок оплатил. Рекомендую.
Ответный отзыв
NATA-FREE
Наталья 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Елизаветы Иваненко
Елизавета — грамотный и ответственный исполнитель. Задание было выполнено в соответствии с ТЗ, ничего не пришлось корректировать и править. Спасибо за помощь. Рекомендую!
Копирайтинг
2 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга