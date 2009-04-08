Как заказчик Антон адекватен и всегда отвечает на какие-то непонятые вопросы, дает время разобраться. Бывали некоторые разногласия в вопросах по выполнению проекта, но в итоге найдет был компромисс. Оплачивает работу в срок. О всех непредвиденных обстоятельствах предупреждает заранее (будь то отсутствие на связи какое-то время или отсрочка оплаты).