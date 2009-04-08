Образование:
Новосибирский Государственный Университет. Оконченное высшее.
Филолог со знанием немецкого языка
Опыт работы копирайтером:
2004 – внештатный журналист
Профильное направление - реклама, PR.
Написание текстов, продающих, рекламых, информационных. Предпочтения по тематике - мода, красота, здоровье, дом, семья, строительство, ремонт, путешествия, туризм, праздники, психология, реклама.
Опыт работы:
2010-н/в - Агентство коммуникаций "Банзай". Менеджер проектов
2008 - АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО). Филиал в Новосибирске. Специалист по маркетингу
2006-2008 – Федеральная Система "Город" (ГК Центр Финансовых Технологий). Бренд-менеджер.
2005-2006 – ОАО "Сибакадембанк". Специалист отдела рекламы и PR.
2004-2005 – Парк культуры и отдыха "Центральный". PR-менеджер.