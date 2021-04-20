Видеомонтаж

Учусь на 3 курсе в Пензенском Государственном Технологическом Университете на очной форме обучения. Начала увлекаться монтажом в 2015 году. Постепенно освоилась, научилась многим спецэффектам и переходам (я самоучка). Монтирую, в основном, в Adobe After Effects, начинала с Sony Vegas Pro. Есть свой канал на YouTube, на который выкладываю фан-видео. Также монтировала несколько проектов для ВУЗа с разными мероприятиями. Одно из таких видео хорошо оценил видеограф рекламной компании "Ход Конём". Хочу еще раз предупредить, что я не профессионал, но очень хочется попробовать себя в чем-то новом, помимо создания фан-видео)