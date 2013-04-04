list5066

Андрей list5066

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Счетчики отслеживания заказов.
Все сделано отлично! Четко и быстро. Спасибо! Рекомендую.
Работать понравилось. Оплатил как и договорились, вовремя.
Ответный отзыв
Shvedspb
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Магазин на Битрикс: проблема вывода картинок
Андрей профессионально и быстро выполнил работу. Рекомендую!
Все как договорились. Оплата без задержки. Рекомендую!
Ответный отзыв
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Задача для программиста drupal
Drupal
Отличный друпалист, с полпинка раскрыл мне глаза что и как делать.
все отлично!
Ответный отзыв