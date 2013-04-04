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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
1С
Все сделано отлично! Четко и быстро. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать понравилось. Оплатил как и договорились, вовремя.
$13
10 баллов
12 лет назад
1С
Андрей профессионально и быстро выполнил работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все как договорились. Оплата без задержки. Рекомендую!
$9
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Отличный друпалист, с полпинка раскрыл мне глаза что и как делать.
Ответный отзыв
все отлично!