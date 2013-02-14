Переводчик/редактор с испанского/на испанский.
Давыдова Ирина Вячеславовна.
Год рождения: 1967.
Электронная почта: [email protected]
Скайп: listarova1387
Пальма де Майорка. Испания.
Опыт работы переводчиком:
С 2006 по 2009 сотрудничество с компанией Hierbas Tunel Mallorca(фабрика ликеров): сопровождение переговоров (последовательный перевод), перевод технических и юридических документов с испанского/на испанский, перевод судебной переписки по правам на патент на испанский.
2007 – 2008 гг. Перевод текстов для рекламной компании фирмы Desigual(одежда).
2001 – 2007 гг. Работа внештатным переводчиком в бюро переводов Polyglot: перевод документов с русского на испанский.
2008 – по настоящее время преподаю испанский язык в частных академиях.
Образование:
1986 – 1991 гг. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова (бывший Ульяновский педагогический институт). По профилю: иностранный язык.
2000 г. Высшие курсы по специальности Оператор микро информационных систем. Майорка.
2001 – 2002 гг. Школа искусств и дизайна Blau. Майорка.
Курс: Дизайн в текстиле. Дизайн одежды и аксессуаров.
2002 – 2003 гг. Школа искусств и дизайна Blau. Майорка.
Курс: Дизайн интерьера.