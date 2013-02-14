Переводчик/редактор испанского языка

Переводчик/редактор с испанского/на испанский.

Давыдова Ирина Вячеславовна.

Год рождения: 1967.

Электронная почта: [email protected]

Скайп: listarova1387

Пальма де Майорка. Испания.

Опыт работы переводчиком:

С 2006 по 2009 сотрудничество с компанией Hierbas Tunel Mallorca(фабрика ликеров): сопровождение переговоров (последовательный перевод), перевод технических и юридических документов с испанского/на испанский, перевод судебной переписки по правам на патент на испанский.

2007 – 2008 гг. Перевод текстов для рекламной компании фирмы Desigual(одежда).

2001 – 2007 гг. Работа внештатным переводчиком в бюро переводов Polyglot: перевод документов с русского на испанский.

2008 – по настоящее время преподаю испанский язык в частных академиях.

Образование:

1986 – 1991 гг. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова (бывший Ульяновский педагогический институт). По профилю: иностранный язык.

2000 г. Высшие курсы по специальности Оператор микро информационных систем. Майорка.

2001 – 2002 гг. Школа искусств и дизайна Blau. Майорка.

Курс: Дизайн в текстиле. Дизайн одежды и аксессуаров.

2002 – 2003 гг. Школа искусств и дизайна Blau. Майорка.

Курс: Дизайн интерьера.