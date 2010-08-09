Нужно переделать баннерную сеть tbe 5 (Прошу внимательно прочесть условия оплаты.) Нарисовать дизайн. Добавить страницы: Вебмастеру Рекламодателю Удалённый менеджер Оплата услуг Контакты Программирование: Исправить ошибку при добавлении баннера.i Flash Подключить (robokassa i interkassa, smscoin )для автоматического заказа бонусов Изменить размер баннера. Помощь в установке и настройке. Оплата с прибили ...
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Нужно создать рекламную сеть. Особенности: 1 млрд. показов в день 20 тис. запросов в секунду. Авто выплаты Webmoney. Трейдинг по странам, городам, времени суток… Интеграция с robokassa.ru, interkassa.com, lendshop, webmoney…. ТЗ исполнителю. Полная автоматизация процессов. Аналоги red.by, banner.kiev.ua, большой акцент на adriver.ru и ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад