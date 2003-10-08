Превращаю идеи в реальность через перевод)

Привет! Я переводчик с опытом в различных сферах.

Опыт и специализация:

Я имею опыт в переводе текстов различной тематики - от технических и медицинских до литературных и общественно-политических. Моя специализация включает переводы документации, веб-сайтов, маркетинговых материалов и художественной литературы.

Языковые навыки:

Владею парой языков на уровне, позволяющем проводить качественные и точные переводы с сохранением стиля и смысла исходного текста. Мои рабочие языки включают [английский и немецкий].

Почему стоит выбрать меня:

Я стремлюсь к качественной работе, соблюдению сроков и удовлетворению потребностей клиента. Моя цель - предоставить точный, грамотный и своевременный перевод, адаптированный под требования вашего проекта.

Образование и сертификации:

Закончила бакалавра (филологии и журналистики) педагогического университета и учусь на магистратуре, на переводчика.

Мои прошлые работы:

У меня есть опыт работы с различными клиентами, в том числе детьми. Год работала в английской школе.

Связь со мной:

Связаться со мной можно через Instagram(LISWYE), Telegram(LISWYE1), WhatsApp.