Привет! Я переводчик с опытом в различных сферах.
Опыт и специализация:
Я имею опыт в переводе текстов различной тематики - от технических и медицинских до литературных и общественно-политических. Моя специализация включает переводы документации, веб-сайтов, маркетинговых материалов и художественной литературы.
Языковые навыки:
Владею парой языков на уровне, позволяющем проводить качественные и точные переводы с сохранением стиля и смысла исходного текста. Мои рабочие языки включают [английский и немецкий].
Почему стоит выбрать меня:
Я стремлюсь к качественной работе, соблюдению сроков и удовлетворению потребностей клиента. Моя цель - предоставить точный, грамотный и своевременный перевод, адаптированный под требования вашего проекта.
Образование и сертификации:
Закончила бакалавра (филологии и журналистики) педагогического университета и учусь на магистратуре, на переводчика.
Мои прошлые работы:
У меня есть опыт работы с различными клиентами, в том числе детьми. Год работала в английской школе.
Связь со мной:
Связаться со мной можно через Instagram(LISWYE), Telegram(LISWYE1), WhatsApp.