Дизайн/дизайн сайтов
Давайте я сделаю вам отличный дизайн!
Привет, меня зовут Таня и я готова работать (:
Вежливый и внимательный исполнитель
5 лет работала дизайнером в компании, где ежедневно 5/2 принимала и выполняла заказы
для самых разных сфер деятельности. А теперь решила попробовать себя на фрилансе.
Всем сердцем люблю свои работы потому что всегда делаю с душой!
Станьте моим первым заказчиком и вы не пожалеете))
Уверена, мы найдём общий язык!
Меня можно найти в соцсетях:
https://www.instagram.com/lita_sulami/?hl=ru
или в Whatsapp и Telegram:
+7(909)253-42-10
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