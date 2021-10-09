Дизайн/дизайн сайтов

﻿Давайте я сделаю вам отличный дизайн!

Привет, меня зовут Таня и я готова работать (:

Вежливый и внимательный исполнитель

5 лет работала дизайнером в компании, где ежедневно 5/2 принимала и выполняла заказы

для самых разных сфер деятельности. А теперь решила попробовать себя на фрилансе.

Всем сердцем люблю свои работы потому что всегда делаю с душой!

Станьте моим первым заказчиком и вы не пожалеете))

Уверена, мы найдём общий язык!

Меня можно найти в соцсетях:

https://vk.com/kimochka7

https://www.instagram.com/lita_sulami/?hl=ru

или в Whatsapp и Telegram:

+7(909)253-42-10