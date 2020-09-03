Настрою рекламу в РСЯ

Занимаюсь настройкой рекламы в РСЯ и на поиске.

в РСЯ:- Расчетбюджета РК- Сборсемантического ядра- Подборпродающих картинок-Создание релевантных заголовков, текстов-Быстрые ссылки и уточнения -Прохождение модерации и запуск РК-Оптимизация РКНа поиске:- Подбормасок ключей-Группировка ключей по маскам- Подборминус фраз и операторов- Подборминус площадок- Подборминус городов-Написание релевантных текстов к объявлениям по шаблонам-Создание индивидуальных объявлений по шаблону -Добавлениебыстрых ссылок и уточнений-Кросс-минусовка- ЗапускРК - Оптимизация рекламы