Автор, редактор

ФИО - Литвинова Екатерина Евгеньевна

г.р. - 1978 (36 лет)

город – Москва

образование - Литературный институт им. Горького (вып.2007, курсС.Н.Есина)

+ср. проф. образование - Библиотечный техникум (1993-1996,библиотекарь-библиограф)

Работа

Государственная Публичная Историческая Библиотека, библиотекарь 1категории (1996)

Издательство «Радуга», редактор (2003)

Театр «На Перовской», завлит (2004-2006)

театр «Рампа», руководитель структурного подразделения(литературный отдел), сценарист, завлит (2006-2010)

МУЗ-ТВ, редактор, корректор (2008)

издательство "У Никитских ворот", редактор, корректор(2008)

театр "Балет "Москва", завлит (2010 - 2011)

ООО «Мир реалити» (Рен-ТВ, докудрамы «Семейный драмы», «Засудименя») – сценарист (2012-2013)

автор пьес

«Зимние сказки Шехерезады» (пост. 2006)

«Война. Война. Война…» (пост.2006)

«В некотором царстве»(пост. 2007)

«Пирог с малиной, или Правила пожарной безопасности» (пост. 2008)

«Прогулки по Млечному пути» (принята к постановке)

Публикации

роман«Приключения Пенелопы, или Улитка-путешественница», журнал «Российский

колокол», №№ 3 /2008, 4/2008, 5/2008 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464583710295880.1073741825.100002327655230&type=3

http://www.proza.ru/avtor/matryona

другие работы

Сценарии и постановка различных мероприятий

Рекламные тексты для сайта эвент-компании «Министерство Событий» и других сайтов

Подбор материалов и общая редактура текстов для оформления разных сайтов

кино,тв

В работе находится полнометражный фильм, в сотрудничестве с"ЦентралПартнерШип", по моему сценарию. Кроме этого, заявка на полнометражный

фильм-сказку проходит рассмотрение.