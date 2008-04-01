ФИО - Литвинова Екатерина Евгеньевна
г.р. - 1978 (36 лет)
город – Москва
образование - Литературный институт им. Горького (вып.2007, курсС.Н.Есина)
+ср. проф. образование - Библиотечный техникум (1993-1996,библиотекарь-библиограф)
Работа
Государственная Публичная Историческая Библиотека, библиотекарь 1категории (1996)
Издательство «Радуга», редактор (2003)
Театр «На Перовской», завлит (2004-2006)
театр «Рампа», руководитель структурного подразделения(литературный отдел), сценарист, завлит (2006-2010)
МУЗ-ТВ, редактор, корректор (2008)
издательство "У Никитских ворот", редактор, корректор(2008)
театр "Балет "Москва", завлит (2010 - 2011)
ООО «Мир реалити» (Рен-ТВ, докудрамы «Семейный драмы», «Засудименя») – сценарист (2012-2013)
автор пьес
«Зимние сказки Шехерезады» (пост. 2006)
«Война. Война. Война…» (пост.2006)
«В некотором царстве»(пост. 2007)
«Пирог с малиной, или Правила пожарной безопасности» (пост. 2008)
«Прогулки по Млечному пути» (принята к постановке)
Публикации
роман«Приключения Пенелопы, или Улитка-путешественница», журнал «Российский
колокол», №№ 3 /2008, 4/2008, 5/2008 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464583710295880.1073741825.100002327655230&type=3
http://www.proza.ru/avtor/matryona
другие работы
Сценарии и постановка различных мероприятий
Рекламные тексты для сайта эвент-компании «Министерство Событий» и других сайтов
Подбор материалов и общая редактура текстов для оформления разных сайтов
кино,тв
В работе находится полнометражный фильм, в сотрудничестве с"ЦентралПартнерШип", по моему сценарию. Кроме этого, заявка на полнометражный
фильм-сказку проходит рассмотрение.