litera3472

Контент-менеджер, web-дизайнер

Опыт работы:

2007 - 2011

Часовой интернет магазин. Web-дизайнер, контент менеджер.

Основные обязанности:

- фотографирование товара (часов) обработка фото, выгрузка фото на сайт, наполнение сайта (новости, анонсы), составление описаний товаров, постоянный контакт с заводами производителями на предмет появления новинок;

- создание gif и Flash баннеров на сайт, HTML, CSS верстка;

- создание рекламных видеороликов на плазму (физический магазин), рекламных штендеров в метро, буклеты, листовки, уличные штендеры;

- ведение крупных и частных проектов по символике, персонализации и гравировке на часах, сотрудничество с заводами и типографиями;

- поодержка интернет-магазина на движке osCommerce и сайтов на DLE, joomla, WP...