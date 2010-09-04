ОПЫТ РАБОТЫ

2005-2007 изд-во «Клуб Семейного Досуга», Харьков

Внештатный переводчик-рецензент

2005-… написание под заказ курсовых работ, рефератов, докладов, контрольных работ по дисциплинам: основы экономической теории, международная экономика, финансы, деньги и кредит, маркетинг, менеджмент, история, право, интеллектуальная собственность.

2010-… Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков

Инженер отдела трансфера технологий, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности

ОБРАЗОВАНИЕ

2004-2008 Бакалавр по маркетингу, Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", Харьков, Факультет: Экономический; Специальность: Интеллектуальная Собственность.

2008 Участие в Международном студенческом кубке управления бизнесом «Business Battle», Харьков

2008-2010 Магистр интеллектуальной собственности, Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", Харьков, Факультет: Экономический; Специальность: Интеллектуальная Собственность.

2010 Грамота победителя Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности "Интеллектуальная собственность" Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины

2010 Грамота за содействие развитие инновационной деятельности и III место в областном конкурсе "Молодые изобретатели Харьковщины в номинации "Информационные системы" Харьковского областного совета общества изобретателей и рационализаторов

УВЛЕЧЕНИЯ

Поэзия: стихи публиковались в журнале "Седьмое чувство", Харьков; «Склянка Часу*Zeitglas», Канев; Антологии новеллистки и лирики Украины 2007, 2008, а также в альманахах «Primavera», «Aestas», «Bruma» и т.д., альманахе «Мост», Санкт-Петербург, «Золотая строфа 2009», Москва, альманахе "Афтограф", Москва, а также на сайтах: www.poetryclub.com.ua, www.avtor.net.ru и др.

Мой творческий сайт: www.shine.coma-space.com