literon

Александр Стадник literon

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

ОПЫТ РАБОТЫ

2005-2007 изд-во «Клуб Семейного Досуга», Харьков

Внештатный переводчик-рецензент

2005-… написание под заказ курсовых работ, рефератов, докладов, контрольных работ по дисциплинам: основы экономической теории, международная экономика, финансы, деньги и кредит, маркетинг, менеджмент, история, право, интеллектуальная собственность.

2010-… Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков

Инженер отдела трансфера технологий, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности

ОБРАЗОВАНИЕ

2004-2008 Бакалавр по маркетингу, Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", Харьков, Факультет: Экономический; Специальность: Интеллектуальная Собственность.

2008 Участие в Международном студенческом кубке управления бизнесом «Business Battle», Харьков

2008-2010 Магистр интеллектуальной собственности, Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт", Харьков, Факультет: Экономический; Специальность: Интеллектуальная Собственность.

2010 Грамота победителя Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности "Интеллектуальная собственность" Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины

2010 Грамота за содействие развитие инновационной деятельности и III место в областном конкурсе "Молодые изобретатели Харьковщины в номинации "Информационные системы" Харьковского областного совета общества изобретателей и рационализаторов

УВЛЕЧЕНИЯ

Поэзия: стихи публиковались в журнале "Седьмое чувство", Харьков; «Склянка Часу*Zeitglas», Канев; Антологии новеллистки и лирики Украины 2007, 2008, а также в альманахах «Primavera», «Aestas», «Bruma» и т.д., альманахе «Мост», Санкт-Петербург, «Золотая строфа 2009», Москва, альманахе "Афтограф", Москва, а также на сайтах: www.poetryclub.com.ua, www.avtor.net.ru и др.

Мой творческий сайт: www.shine.coma-space.com

Отзывы заказчиков
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$13
10 баллов
13 лет назад
Рефераты по праву
Рекомендую всем: отличная работа и точно в срок! Александр, еще раз огромное спасибо :)
t_team
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45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
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13 лет назад
Нейминг файлшеринг ресурса
Спасибо за предоставленные варианты. Качественный подбор, даже более опций для каждого варианта, чем было нужно. Ну и сам вариант прямо в точку.
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43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
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$25
10 баллов
13 лет назад
Патентоведение
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Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга