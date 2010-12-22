$250
Добрый день, кто работал с Jocer Board2.0? Кто может доработать ее под наши нужды, изменить немного дизайн. Шрифты, цветовое решение, баннеры
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
14 лет назад
Добрый день, кто работал с Jocer Board2.0? Кто может доработать ее под наши нужды, изменить немного дизайн. Шрифты, цветовое решение, баннеры
Доска объявлений по всему миру в общей тематике с возможностью добавления новых предложений зарегистрированными пользователями. Типовой набор функций доски объявлений типа iir.ru. Дизайн должен быть в трех цветах нежно голубой нежно зеленый ...