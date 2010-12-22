litevol

Владимир litevol

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание доски объявлений по всему миру

    $5000

    Доска объявлений по всему миру в общей тематике с возможностью добавления новых предложений зарегистрированными пользователями. Типовой набор функций доски объявлений типа iir.ru. Дизайн должен быть в трех цветах нежно голубой нежно зеленый ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад