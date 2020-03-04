litigation

Судебный юрист

Подготовка исковых заявлений, апелляционных жалоб, ходатайств и иных процессуальных документов.

Комплексное сопровождение в арбитражных судах/судах общей юрисдикции.

В настоящее время - практикующий юрист судебной практики крупного юридического консалтинга.

Таким образом, Вы получаете услуги уровня консалтинговой компании, но за меньшую стоимость.

Опыт работы более 10 лет.

Среди наиболее значимых проектов можно выделить следующие:

1) Судебное представительство дочерней компании ОАО «РЖД» в деле о взыскании задолженности по договору оказания услуг в размере порядка 130 000 долларов США.

Была получена личная благодарность от дочерней компании ОАО «РЖД».

2) Комплексное сопровождение претензионно-исковой деятельности ведущей автомобильной компании Китая.

3) Судебное представительство ведущего производителя хризотилцементных (шиферных) изделий России в деле о защите деловой репутации.

4) Судебное представительство крупной аудиторской компании в деле о признании недействительным договора на проведение финансового аудита.

5) Досудебное (претензионное) урегулирование спора с ведущей строительной компанией России (ПАО «ГАЛС – Девелопмент») по договору долевого участия в строительстве.

6) Судебное представительство филиала консалтинговой компании, зарегистрированной во Франции, в деле о взыскании задолженности за оказание консультационных услуг.

7) Досудебное (претензионное) урегулирование спора с таможенным брокером о возмещении убытков.

8) Судебное представительство компании Coca-Cola HBC в деле о взыскании задолженности.