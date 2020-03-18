virtual assistant, event planner

Здравствуйте!

Меня зовут Тимофеева Лидия. По образованию я социолог.

Длительное время работаю в сфере организаций мероприятий, как проджект, хостес и ивент-менеджер.

Есть опыт работы персональным ассистентом в крупнейших компаниях Украины. Опыт презентации иностранных компаний на международных выставках.

Свободный английский, русский, украинский. Базовый испанский и немецкий.

На протяжении 10 лет работаю в модельной сфере-фотомоделью в Украине и заграницей.

За эти годы во мне выработались такие качества как: организованность, ответственность, внимание к деталям, граммотность, умение расставлять приоритеты, пунктуальность.

Спасибо за Ваш интерес!