virtual assistant, event planner
Здравствуйте!
Меня зовут Тимофеева Лидия. По образованию я социолог.
Длительное время работаю в сфере организаций мероприятий, как проджект, хостес и ивент-менеджер.
Есть опыт работы персональным ассистентом в крупнейших компаниях Украины. Опыт презентации иностранных компаний на международных выставках.
Свободный английский, русский, украинский. Базовый испанский и немецкий.
На протяжении 10 лет работаю в модельной сфере-фотомоделью в Украине и заграницей.
За эти годы во мне выработались такие качества как: организованность, ответственность, внимание к деталям, граммотность, умение расставлять приоритеты, пунктуальность.
Спасибо за Ваш интерес!