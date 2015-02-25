TYPO3, дизайн, верстка, динамика, HTML, jQuery

Внимание к документированию кода и разработок (проектов).

Основная специализация – корпоративные сайты для малого и среднего бизнеса, общественных организаций, а также сайты для государственных учреждений и органов власти – с последующей поддержкой и развитием интернт-ресурса.

Система управления – CMS TYPO3.

Возможны консультации и содействие в разработке дипломных проектов на тему Web (в т.ч. с разработкой демо интернет-ресурсов под дипломный проект).