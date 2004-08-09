Добрый день! Если вам нужно нарисовать какую-нибудь картинку в растре, давайте обсудим все детали и я займусь этим)

Давайте расскажу немного о себе)

Меня зовут Аня, 17 лет, обожаю рисовать в растре

Занимаюсь этим на протяжении 3х лет, всегда стараюсь брать все заказы, потому что будет довольно неловко и обидно, если меня попросят что-нибудь сделать, а я не откликнусь и не сделаю заказ по всем критериям)

Гарантии:

- обязательно внесу правки, если вас что-то не устроит (и если мы не сможем найти компромисс)

- буду отвечать на каждый заказ и соответственно выполнять его

- творческий подход к работе

Со мной можно связаться:

VK - https://vk.com/glitch_file

Telegramm - https://t.me/theglitchfile

Надеюсь мы с вами сработаемся))