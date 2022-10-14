little_spring96

Наталья Романова little_spring96

 
27 летРоссия/Тюмень
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайтер и контент-менеджер

Опыт работы:

копирайтер

PR-агентство ИДОЛ

Тюмень

Навыки:

Написание новостных статей

Написание пресс-релизов

Составление контент-планов

Написание текстов для социальных сетей

Оформление шапки профиля

Написание текстов для сайтов

Написание текстов о компании для интернет-порталов

Составление сопроводительных писем

Написание и верстка email-рассылок

Написание сценариев для видеороликов

Составление технического задания для дизайнеров, видеографов и фотографов

Участие в разработке концепций мероприятий

Написание сценариев мероприятий

Работа с компаниями самых разных направлений

Тексты для сайта