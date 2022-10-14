little_spring96

Наталья Романова little_spring96little_spring96
27 летРоссия/Тюмень
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайтер и контент-менеджер
Опыт работы:
копирайтер
PR-агентство ИДОЛ
Тюмень
Навыки:
Написание новостных статей
Написание пресс-релизов
Составление контент-планов
Написание текстов для социальных сетей
Оформление шапки профиля
Написание текстов для сайтов
Написание текстов о компании для интернет-порталов
Составление сопроводительных писем
Написание и верстка email-рассылок
Написание сценариев для видеороликов
Составление технического задания для дизайнеров, видеографов и фотографов
Участие в разработке концепций мероприятий
Написание сценариев мероприятий
Работа с компаниями самых разных направлений
Я против войны в Украине!