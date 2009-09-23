Екатерина Макарова littlegirllittlegirl
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Правильная, семантическая вёрстка. Красивый, валидный код.
HTML/XHTML - соблюдение стандартов
СSS
JavaScript
Верстка: резиновая/статичная, дивами/таблицей - по желанию заказчика.
Kроссбраузерность
Валидность кода
внедрение в umi cms
Дополнительно:
- оптимизация html- и css - кода
- есть опыт тестирования сайтов
Некоторые работы:
http://tpay.yourwebcraft.ru/diler/diler_glavnaya.php
http://tender.yourwebcraft.ru/
Портфолио:
http://freelance.ru/users/littlegirl/
Быстро и качественно!
Катя.
Действие аккаунта приостановлено!
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