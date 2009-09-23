littlegirl

Екатерина Макарова littlegirl

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Правильная, семантическая вёрстка. Красивый, валидный код.

HTML/XHTML - соблюдение стандартов

СSS

JavaScript

Верстка: резиновая/статичная, дивами/таблицей - по желанию заказчика.

Kроссбраузерность

Валидность кода

внедрение в umi cms

Дополнительно:

- оптимизация html- и css - кода

- есть опыт тестирования сайтов

Некоторые работы:

http://tpay.yourwebcraft.ru/diler/diler_glavnaya.php

http://www.pinewoodhouse.net/

http://salongs.ru/

http://www.gradtelecom.ru/

http://i-snab.com

http://tender.yourwebcraft.ru/

Портфолио:

http://freelance.ru/users/littlegirl/

Быстро и качественно!

Катя.

JavascriptHTMLCSS
Портфолио
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