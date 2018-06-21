littlehouse

юрист с большим опытом судебной и договорной работы

Образование - Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, гражданско-правовая специализация.

8 лет практического юридического стажа, в т.ч. в адвокатуре, ЖКХ, страховании.

Умею составлять досудебные претензии, исковые заявления, апелляционные жалобы на судебные решения, договоры, регламенты, дополнительные соглашения.

Вела судебные споры из неисполнения обязательств по различным видам договоров в сфере автострахования, жилищного права, возврата неосновательного обогащения, досрочного назначения пенсии, залития квартир, с банками по несвоевременному погашению кредитов, истребования имущества из незаконного владения, раздела совместно нажитого имущества, взыскания алиментов, лишения родительских прав и многие другие.