littlemoor

Елена littlemoor

 
41 годРоссия/Калининград
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
дипломированный переводчик с английского и немецкого языков

Здравствуйте!

Я имею высшее лингвистическое образование (Международная Академия Бизнеса и Управления) и стаж работы письменным переводчиком более пяти лет.

Опыт перевода в следующих тематиках: медицина, психология, юриспруденция, реклама, вэб-контент, каталоги продукции и так далее.

Выполняю переводы с английского и немецкого языков на русский. Всегда готова выполнить тестовое задание и/или выслать примеры, выполненных мной работ.Выставлять их в портфолио я не имею права, по требованию своих заказчиков.

В день могу переводить 4000 -5000 знаков, фриланс –основной вид занятости.

Отзывы заказчиков
Saskia
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Перевод кулинарного рецепта с немецкого языка
Как всегда работа сделана четко, быстро и без изъянов. Елена всегда на связи и даже сделала раньше срока.
Ульяна очень тактичный и лояльный заказчик. Заказы очень интересные, а оплата высокая.
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Saskia
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Текст на историко-политическую темтику с немецкого
Елена быстро сделала заказ и при этом на достойном уровне. Успешно справилась со сложными речевыми оборотами и перевела именно красивым литературным русским языком.
Очень позитивный заказчик. С такими людьми легко и приятно работать. Я получила интересное задание, четкое ТЗ и хорошую оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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