littlemoor

дипломированный переводчик с английского и немецкого языков
Здравствуйте!
Я имею высшее лингвистическое образование (Международная Академия Бизнеса и Управления) и стаж работы письменным переводчиком более пяти лет.
Опыт перевода в следующих тематиках: медицина, психология, юриспруденция, реклама, вэб-контент, каталоги продукции и так далее.
Выполняю переводы с английского и немецкого языков на русский. Всегда готова выполнить тестовое задание и/или выслать примеры, выполненных мной работ.Выставлять их в портфолио я не имею права, по требованию своих заказчиков.
В день могу переводить 4000 -5000 знаков, фриланс –основной вид занятости.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
10 лет назад
Как всегда работа сделана четко, быстро и без изъянов. Елена всегда на связи и даже сделала раньше срока.
Ответный отзыв
Ульяна очень тактичный и лояльный заказчик. Заказы очень интересные, а оплата высокая.
$5
10 баллов
10 лет назад
Елена быстро сделала заказ и при этом на достойном уровне. Успешно справилась со сложными речевыми оборотами и перевела именно красивым литературным русским языком.
Ответный отзыв
Очень позитивный заказчик. С такими людьми легко и приятно работать. Я получила интересное задание, четкое ТЗ и хорошую оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!