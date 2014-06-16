littlemoor

дипломированный переводчик с английского и немецкого языков

Здравствуйте!

Я имею высшее лингвистическое образование (Международная Академия Бизнеса и Управления) и стаж работы письменным переводчиком более пяти лет.

Опыт перевода в следующих тематиках: медицина, психология, юриспруденция, реклама, вэб-контент, каталоги продукции и так далее.

Выполняю переводы с английского и немецкого языков на русский. Всегда готова выполнить тестовое задание и/или выслать примеры, выполненных мной работ.Выставлять их в портфолио я не имею права, по требованию своих заказчиков.

В день могу переводить 4000 -5000 знаков, фриланс –основной вид занятости.