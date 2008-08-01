littlewitch

Опыт работы фрилансеров только начинается.
08.2008- 09.2008 Modus
Менеджер отдела интерактивных проектов
Основные обязанности:
разработка медиа- плана
составление предложений по проведению кампаний
работа с договорами и финансовыми документами
06.2007- 06.2008 XEROX
Координатор продаж
Основные обязанности:
редактирование текстов маркетинговых программ
участие в разработке макетов рекламных раздаточных материалов
взаимодействие с подрядчиками по дизайну и печати
оценка эффективности маркетинговых программ
работа с заказами и выплатами премий компаниям- партнерам
работа с финансовыми документами
01.2006 – 05.2007 – IMS Group EuroContact
координатор проекта Xerox
Основные обязанности:
написание сценариев разговоров и текстов электронных рассылок
планирование коммуникационной активности
составление плана продвижения продукта
координация персонала и постановка задач
участие в процессе валидации базы данных
отчетность, анализирование, подготовка презентаций
координация работ с заказчиком услуг, предоставление необходимых отчетов
рекомендации по развитию и улучшению пользовательских модулей Oracle
работа с финансовыми документами