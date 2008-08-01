littlewitch

Опыт работы фрилансеров только начинается.

08.2008- 09.2008 Modus

Менеджер отдела интерактивных проектов

Основные обязанности:

разработка медиа- плана

составление предложений по проведению кампаний

работа с договорами и финансовыми документами

06.2007- 06.2008 XEROX

Координатор продаж

Основные обязанности:

редактирование текстов маркетинговых программ

участие в разработке макетов рекламных раздаточных материалов

взаимодействие с подрядчиками по дизайну и печати

оценка эффективности маркетинговых программ

работа с заказами и выплатами премий компаниям- партнерам

работа с финансовыми документами

01.2006 – 05.2007 – IMS Group EuroContact

координатор проекта Xerox

Основные обязанности:

написание сценариев разговоров и текстов электронных рассылок

планирование коммуникационной активности

составление плана продвижения продукта

координация персонала и постановка задач

участие в процессе валидации базы данных

отчетность, анализирование, подготовка презентаций

координация работ с заказчиком услуг, предоставление необходимых отчетов

рекомендации по развитию и улучшению пользовательских модулей Oracle

работа с финансовыми документами