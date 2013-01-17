Здравствуйте. меня зовут Евгений Литвак. г.Винница Украина

мне 22 года, с 18 лет я ЧП, в этом году получаю высшее образование, так как учусь на заочном, экономическая специальность, имею безумно большой опыт в разной работе, начиная от директора ресторана (моего отчима) заканчивая молодежной организацией (по авто квесту), занимался проведением концертов с горисполкомом так как имею большую сцену 4 на 8 метра, занимаюсь разными благотворительными проектами и проведением вечеринок. на данный момент открыл филиал страховой компании, с друзьями занимаемся разными интернет проэктами, но не в этом суть.

У меня есть хобби, я 6 лет пишу книгу. Это мое увлечение, и я пишу ночами или в свободное время. Книга про тибетских монахов..как воевало 2 государства а индии 260 лет до н.е. про тайные знания, великие империи и все загадки мира, путешествия в подземный мир и доказательства его существования, главные герои проходят через любовь и предательство, весь сюжет пересекается (главы чередуются) с нашем временем, Жанр, ну могу сказать что исторический, приключения, фантастика, детектив, мне кажется что аналогов в мире еще нет, но я пока стараюсь писать. Написано примерно 300 страниц А4 12 почерком и я планирую написать еще столько же, так как сюжет только начался, (однажды прочитал на форуме, что пишут, мол нереально написать книгу 1000 страниц) буду стараться. но и не в этом дело тоже

Пишу Вам письмо, потому что (нашел у вас фразу "Не писать нельзя") даю слово я именно такой, я считаю что обладаю безумной фантазией, иногда я жалею лишь о том что мысль быстрее карандаша или клавиатуры. Сейчас, я хочу зарабатывать тем, чтобы, мол продавать свою фантазию. Поэтому мне интересно работать, писать на ваши темы. Буду благодарен если будет что-то из так сказать, книжного формата..Возможно сценарии, сюжеты. Я считаю что довольно легко смогу это сделать. Скажу так, мне легко все придумывать, до мелочей, зацепок, сюжеты могут быть быстрыми, подвижными, насыщенными, качественными. Для меня тяжелее писать о деталях (какого цвета трава, и какая одежда на главных героя) но я могу ... в общем мне тяжло описать главных героев или там диалоги, потому чт оя уже придумал для них 20 квестов и 40 задач, и 30 разных ситуаций ...

Подскажите, или можете вы предложить мне работу, конечно если нет такой, то я готов писать о всем (ну наверно о технической литературе тяжелее, бо не пробовал)

С благодарность. жду ответа.