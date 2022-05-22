litvinkovam

Специалист по контекстной рекламе

Меня зовут Мария Литвинкова и я профессионально занимаюсь продвижением товаров и услуг в контекстной рекламе (Яндекс Директ и Google Ads) с 2017 года.

Я могу помочь, если:

-желаете опробовать контекстную рекламу: тестовый запуск, полная настройка, масштабирование;

-дорогие лиды, нет заявок, уходит много денег, текущий специалист утратил доверие;

-настраивали самостоятельно и есть вопросы,

необходимо профессиональное ведение готовых рекламных кампаний и эффективная оптимизация.

Что я могу организовать?

- продвижение товаров и услуг с помощью контекстной рекламы;

- привлечение потока новых клиентов и увеличение продаж для Вашего бизнеса;

- сопровождение рекламных кампаний, аудит текущего сайта и РК.

Как я настраиваю рекламу?

-обсуждаем цели и задачи проекта;

-маркетинговый анализ (анализ ниши, конкурентов, продукта, целевой аудитории, стратегия);

-карта смыслов (определяем направления, по которым будут собраны ключевые слова для кампаний);

-работа с ключевыми словами (сбор, чистка, минусация, кластеризирование, проработка операторами, соответствия для Гугла);

-создание заголовков, текстов, расширений;

-загрузка кампаний, прохождение модерации;

-настройка веб-аналитики.

Почему я?

- Я работаю по уникальной методике, которая позволяет увеличить клиентов для Вашего бизнеса и, соответственно, продажи;

- Имею опыт работы с миллионными бюджетами.

Если у вас:

- мало или совсем нет клиентов;

- дорогие лиды, уходит много денег;

- хотите увеличить прибыль;

- проблемы с запуском продукта и вы не знаете с чего начать,

тогда обращайтесь ко мне!