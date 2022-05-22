litvinkovam

Меня зовут Мария Литвинкова и я профессионально занимаюсь продвижением товаров и услуг в контекстной рекламе (Яндекс Директ и Google Ads) с 2017 года.
Я могу помочь, если:
-желаете опробовать контекстную рекламу: тестовый запуск, полная настройка, масштабирование;
-дорогие лиды, нет заявок, уходит много денег, текущий специалист утратил доверие;
-настраивали самостоятельно и есть вопросы,
необходимо профессиональное ведение готовых рекламных кампаний и эффективная оптимизация.
Что я могу организовать?
- продвижение товаров и услуг с помощью контекстной рекламы;
- привлечение потока новых клиентов и увеличение продаж для Вашего бизнеса;
- сопровождение рекламных кампаний, аудит текущего сайта и РК.
Как я настраиваю рекламу?
-обсуждаем цели и задачи проекта;
-маркетинговый анализ (анализ ниши, конкурентов, продукта, целевой аудитории, стратегия);
-карта смыслов (определяем направления, по которым будут собраны ключевые слова для кампаний);
-работа с ключевыми словами (сбор, чистка, минусация, кластеризирование, проработка операторами, соответствия для Гугла);
-создание заголовков, текстов, расширений;
-загрузка кампаний, прохождение модерации;
-настройка веб-аналитики.
Почему я?
- Я работаю по уникальной методике, которая позволяет увеличить клиентов для Вашего бизнеса и, соответственно, продажи;
- Имею опыт работы с миллионными бюджетами.
Если у вас:
- мало или совсем нет клиентов;
- дорогие лиды, уходит много денег;
- хотите увеличить прибыль;
- проблемы с запуском продукта и вы не знаете с чего начать,
тогда обращайтесь ко мне!